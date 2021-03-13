Минлеспром Архангельской области проинспектирует рекультивационные работы в Шиесе

ТАСС, 13 марта. Комиссия Минлеспрома Архангельской области проинспектирует ход рекультивационных работ в Шиесе. Выезд специалистов профильного ведомства, которым предстоит документально зафиксировать результаты рекультивации участка площадью 15 га, запланирован на следующую неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Члены комиссии проинспектируют исполнение обязательств ООО "Технопарк" по рекультивации участка площадью 15 га и ход работ по рекультивации второго участка площадью 40 га", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Автушенко.

Около железнодорожной станции Шиес, где на протяжении двух лет велось строительство мусорного полигона, полным ходом идет рекультивация участков, поврежденных строительными работами. Сейчас на территории работает техника подрядных организаций, которые готовят землю к высадке саженцев. По словам руководителя рекультивационных работ Павла Чебанова, в эти дни здесь работают три экскаватора, три бульдозера и три самосвала. С момента принятия решения о прекращении строительства мусорного полигона в Шиесе произведены работы по освобождению территории от строительных материалов. Участок площадью 15 га рекультивирован полностью, но работы на территории Шиеса продолжаются.

Начало работ второго этапа рекультивации запланировано на май. Компания "Технопарк" завезет на территорию Шиеса 37,5 тыс. саженцев деревьев, после чего начнется высадка растений на поврежденных строительством землях. Ранее о намерении контролировать ход биологического этапа рекультивации заявляли общественные организации, объединяющие работников лесной отрасли России. В феврале этого года на встрече губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с руководителем Рослеспрофсоюза Денисом Журавлевым была достигнута договоренность о том, что организация возьмет под свой патронаж процесс высадки саженцев и контроль за дальнейшим ходом лесовосстановления.

Об истории вопроса

Проект мусорного полигона около станции Шиес был представлен его оператором (компанией "Технопарк") на совещании в правительстве Архангельской области в октябре 2018 года. Планировалось, что из Москвы в Шиес ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тыс. тонн мусора (около 6% от общего объема образующихся в российской столице твердых коммунальных отходов). Стоимость проекта оценивалась в 10,5 млрд рублей. Против проекта активно выступали местные жители, рядом с местом строительства будущего полигона образовался лагерь экоактивистов. Стройку приостановили после того, как в августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил архангельскому правительству учесть мнение жителей при решении вопроса о дальнейшей судьбе объекта.

В апреле 2020 года Александр Цыбульский, находясь в должности временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, заявил о том, что проект "Шиес" будет закрыт. В июне 2020 года власти Архангельской области расторгли соглашение и исключили строительство полигона из числа приоритетных инвестиционных проектов региона.