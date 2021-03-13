На территории Байкальского заповедника создадут кольцевую туристическую тропу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новую кольцевую туристическую тропу, объединяющую существующие радиальные тропы, создадут на территории Байкальского заповедника, об этом сообщила ТАСС на фестивале "Первозданная Россия" в Москве замдиректора по экологическому просвещению и экологическому туризму Байкальского биосферного заповедника Ирина Лясота.

"На территории заповедника только 5% территорий выделено под туризм, все остальные 95% - это не зона туризма. У нас в планах есть развитие системы троп именно этих процентов территорий, потому что в рамках проведенного лесоустройства, которое у нас было несколько лет назад, эти участки выделены, описаны, определены. Мы хотим сделать маршруты, у нас сейчас радиальные, а мы хотим сделать кольцевые, потому что так удобнее людям, и, соответственно, обслуживанию", - сказала она.

Новая кольцевая тропа будет проходить по территории около 8,5 тыс. га, практически все ее участки расположены в долинах рек.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на землях Джидинского, Селенгинского и Кабанского районов Бурятии. 13 видов произрастающих там растений включены в Красную книгу РФ, 48 видов - в Красную книгу Республики Бурятия. На территории заповедника насчитывается десять видов эндемиков.