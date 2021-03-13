Фадеев заявил, что сотрудничество РФ с СЕ может стать основой деполитизированных отношений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что сотрудничество России с Советом Европы (СЕ) может стать основной для налаживания деполитизированных отношений.

Как сообщает пресс-служба СПЧ, Фадеев и председатель постоянной комиссии по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко 12 марта встретились с директором Офиса генерального директората по программам СЕ Вереной Тейлор и главой Программного офиса СЕ в России Петром Зихом.

"Фадеев подчеркнул, что в условиях экономического кризиса, развития пандемии и общей турбулентности в международных отношениях необходимо приложить максимум усилий для сохранения и развития партнерских связей между Россией и Европой. Сотрудничество с СЕ, по его мнению, имеет большой потенциал и может стать основой для последующего налаживания деполитизированных отношений, базирующихся на взаимном уважении позиций и интересов друг друга", - сообщает пресс-служба СПЧ в субботу.

В этой связи отмечается, что в качестве конкретного шага на пути реализации такого сотрудничества стороны обсудили планы проведения совместного круглого стола, посвященного продвижению принципов Европейской социальной хартии и приуроченного к 25-летию вступления России в Совет Европы.

В Страсбурге 28 февраля 1996 года Евгений Примаков, возглавлявший тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, занимавший пост генсека СЕ, подписали документы о вступлении Российской Федерации в старейшую межправительственную организацию региона. Россия участвует в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других структур Совета Европы.