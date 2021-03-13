В Норвегии троих медиков госпитализировали с тромбами после вакцины AstraZeneca

ХЕЛЬСИНКИ, 13 марта. /ТАСС/. Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в субботу газета Aftenposten .

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - подтвердил эту информацию Норвежский институт здравоохранения.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.

Согласно поступившим в четверг сообщениям, Дания, Норвегия и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.