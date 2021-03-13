ЕК согласна, что нужно распределять вакцины пропорционально численности населения стран

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) согласна с требованиями некоторых стран Евросоюза распределять вакцины между европейскими государствами пропорционально численности их населения. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в субботу в Брюсселе в ответ на письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от пяти стран Евросоюза - Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии, которые потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества.

"Распределение доз вакцин в рамках предварительных соглашений о закупках осуществлялось на основе прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями ряда государств-членов о том, что наиболее справедливым решением вопроса о распределении доз вакцин является распределение пропорционально численности населения каждого государства. Именно такое решение Еврокомиссия предложила для всех предварительных договоров купли-продажи. Это справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС", - отмечается в документе.

При этом ЕК подчеркивает, что страны ЕС "решили отойти от предложения Еврокомиссии, добавив гибкость, которая позволяет согласовывать различное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны". "В соответствии с этой системой, если государство-член решает не брать на себя пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами. Если государства захотят вернуться к пропорциональной основе, то им придется прийти к соглашению", - говорится в документе.

Письмо пяти стран ЕС

Как сообщило ранее в субботу Австрийское агентство печати, пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества. Соответствующее письмо глав правительств этих пяти государств было направлено в Брюссель.

Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Руководители пяти стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого другие участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами Европейского союза не пропорционально численности их населения, потому что тайные сделки были заключены между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По словам Курца, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.