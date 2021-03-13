Правительству Молдавии порекомендовали ввести режим ЧП на две недели из-за пандемии

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Высший совет безопасности (ВСБ) при президенте Молдавии рекомендовал правительству ввести в стране чрезвычайное положение в связи с произошедшим за последние недели всплеском заражений коронавирусом и ростом числа летальных исходов. Об этом заявила в субботу президент страны Майя Санду на брифинге по итогам состоявшегося в субботу заседания ВСБ.

"ВСБ рекомендует правительству и парламенту установить в стране двухнедельное чрезвычайное положение. Правительству поручается в течение трех дней определить список ограничений, сфер и категорий граждан, которые подпадут под них, а также компенсации, которые они получат от государства", - сообщила Санду.

Она уточнила, что эти инициативы будут предложены на утверждение парламенту, который, согласно местным законам, может ввести режим ЧП.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты страны Татьяна Затык сообщила о критической ситуации в медицине - в больницах Кишинева и ряда городов нет мест для госпитализации больных, которых из столицы уже отвозят в ближайшие районы. По ее словам, медицинский персонал истощен, система работает на пределе, и в такой ситуации необходимо принимать новые меры по предотвращению пандемии. Медики считают, что британский штамм дошел до Молдавии, а Минздрав начал переговоры с представителями Всемирной организации здравоохранения о предоставлении нового оборудования, которое поможет его выявлять. Ранее ряд районов и отдельные населенные пункты республики уже ввели жесткие карантинные ограничения.

В последние дни в Молдавии регистрируются суточные максимумы по числу заразившихся и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 200 тыс. случаев заражения, из которых 4,2 тыс. умерли.

В прошлом году из-за пандемии в Молдавии впервые в ее истории ввели чрезвычайное положение. Это позволило властям ввести жесткие ограничительные меры, включая запрет покидать дома, была приостановлена работа государственных и других учреждений, закрыты школы, введен особый режим въезда в страну и выезда из нее. После его отмены, 15 мая, введен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, при котором ряд ограничений отменены, однако остался в силе запрет на массовые мероприятия, а в общественных местах обязательно ношение защитных масок.