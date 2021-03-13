Гигантский "замок корона-людоеда" сожгли в Никола-Ленивце на Масленицу

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ /Калужская область/, 13 марта. /ТАСС/. Гигантский 24-метровый арт-объект из лозы, который назвали "замком корона-людоеда", сожгли в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области в субботу вечером в честь празднования Масленицы, передает корреспондент ТАСС. В празднике приняли участие сотни человек.

Арт-объект был создан основателем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля "Архстояние" Николаем Полисским. "Это наша традиционная Масленица. Я ее даже называю главной Масленицей страны. Так как весь год для всего мира COVID-19 - главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу", - сказал Полисский журналистам перед сожжением арт-объекта. Он призвал людей обязательно пройти вакцинацию, чтобы побороть пандемию.

Гостей арт-парка в субботу ждали "иммунноповышающие" блины и другие угощения, а также игры, перформансы и праздничный хоровод. В роли "лекарей" выступили художники и артисты. Представление длилось весь день и завершилось сожжением 24-метрового замка. Кроме того, за две недели до празднования Масленицы в Никола-Ленивце появились "Колотушки" - поляна пятиметровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой.

Можно было увидеть и арт-объекты, созданные художниками и архитекторами для фестиваля "Архстояние", который проводится в Калужской области с 2006 года. За это время на территории парка Никола-Ленивец возведено более 100 арт-объектов.

Традиция сжигать арт-объекты на Масленицу появилась в Никола-Ленивце с 2001 года. В разное время в арт-парке сожгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду" и "Бастилию".