В Архангельской области первый в РФ музей-аэропорт за полгода посетили более 200 туристов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 200 туристов посетили за полгода первый в России действующий музей-аэропорт в деревне Лопшеньге в Архангельской области. Об этом в субботу сообщила ТАСС на фестивале "Первозданная Россия" в Москве начальник службы развития национального парка "Кенозерский" Александра Яковлева.

"Если говорить про средний пассажиропоток в течение года, то порядка 700-800 человек. Это в среднем именно авиапассажиров, которые бывают в аэропорту. Но, например, с 5 сентября по 1 февраля именно тех, кто прибыл в аэропорт с туристическими целями, уже более 200 человек, и это не в самый сезон", - сказала она.

Первый в России музей-аэропорт открылся в деревне Лопшеньге Архангельской области в сентябре 2020 года. Кураторством этого проекта занимается Кенозерский национальный парк.

При этом аэровокзал продолжает выполнять основную функцию. Самолет - самый востребованный вид транспорта в Лопшеньге. Постоянно в деревне проживают около 200 человек, а летом население увеличивается вдвое. Дорог в деревню нет, добраться можно только по морю и по воздуху. Идея о создании музея объединила множество людей и организаций, в том числе 2-й Архангельский авиаотряд, музеи авиации и медицины Севера и других.

Здание было полностью отремонтировано: забиты новые сваи, отведены грунтовые воды, установлена новая система отопления и электроснабжения, проведен капитальный ремонт стен и полов, перекрыта крыша. На ремонт здания и создание экспозиции потребовалось полтора года. Проект реализован Кенозерским нацпарком благодаря победе в конкурсе "Музей 4.0" программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина, а также с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.