Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник лайт" практически готова к применению

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вакцина "Спутник лайт", представляющая из себя первый компонент "Спутника V", практически уже готова к применению. Об этом сообщил в субботу директор Центра им. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

"Спутник лайт" - это первый компонент "Спутника V", отдельно сейчас идет его регистрация <...>. Эта вакцина сейчас создана. Формально, она практически готова к применению, там нечего изучать", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Гинцбург отметил, что продолжительность действия "Спутника лайт" будет меньше, чем у "Спутника V". Однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.