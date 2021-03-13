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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник лайт" практически готова к применению

Глава Центра им. Гамалеи отметил, что продолжительность действия этого препарата будет меньше, чем у "Спутника V"
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вакцина "Спутник лайт", представляющая из себя первый компонент "Спутника V", практически уже готова к применению. Об этом сообщил в субботу директор Центра им. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

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"Спутник лайт" - это первый компонент "Спутника V", отдельно сейчас идет его регистрация <...>. Эта вакцина сейчас создана. Формально, она практически готова к применению, там нечего изучать", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Гинцбург отметил, что продолжительность действия "Спутника лайт" будет меньше, чем у "Спутника V". Однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.

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