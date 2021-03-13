В России начались испытания "Спутника V" на пациентах с онкозаболеваниями

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями начались в России. Об этом в субботу сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Отдельно сейчас исследования [вакцины от коронавируса "Спутник V"] на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава РФ] Андреем Дмитриевичем Каприным совместные исследования [ведутся]", - сказал он.

Гинцбург добавил, что, как показывает первичный опыт, в настоящее время нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к вакцинации "Спутником V". Исключение составляют те случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. "Если больной находится, соответственно, на таких препаратах, то прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же время не достигнет эффекта от вакцинации, то есть у него [пациента] не образуется необходимое количество защитных функций, включая и антитела", - пояснил он.

Кроме того, по словам разработчика, прививку "Спутником V" противопоказано делать людям с тяжелыми аллергическими осложнениями наподобие отека Квинке, чтобы у человека после вакцинации не случился анафилактический шок.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил ТАСС, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями. По его словам, в скором времени может начаться набор добровольцев, а само исследование займет 6-7 месяцев.