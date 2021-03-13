Премьер Франции сообщил, что в стране вакцинацию от коронавируса прошли 5 млн человек

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. К настоящему моменту 5 млн французов прошли к вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"К настоящему времени 5 млн сограждан прошли вакцинацию во Франции", - указал премьер в Twitter. Это составляет около 7% населения страны. Кастекс поблагодарил медицинский персонал за его усилия в кампании по борьбе с коронавирусом. "Благодарю всех за самоотверженные действия по защите общества, - написал премьер. - Вместе мы победим вирус".

Ранее Кастекс, посетивший крупнейшую парижскую больницу Питье-Сальпетриер, признал, что ситуация с распространением коронавируса во Франции тем не менее ухудшается. Особенно напряженная обстановка, по словам специалистов, сложилась в столичном регионе Иль-де-Франс, властям которого приходится направлять пациентов с коронавирусом на лечение в другие регионы.

Согласно данным властей на субботу, с начала эпидемии, продолжающейся во Франции уже двенадцать месяцев, зарегистрировано 4 045 319 случаев заражения коронавирусом, из них почти 30 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли 90 315 человек. В больницы Франции за последние семь дней госпитализированы более 9,6 тыс. заболевших, из них больше 2 тыс. были помещены в отделения интенсивной терапии.

Вакцинация во Франции

Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря прошлого года. В настоящее время прививки делаются пациентам старше 75 лет, медикам и страдающим хроническими заболеваниями. Власти страны одобрили использование на территории республики четырех вакцин от коронавируса - американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также препарат британско-шведской компании AstraZeneca и вакцину компании Janssen.

В Ницце, где уровень заражения значительно превышает средний показатель по стране, мэр города Кристиан Эстрози в пятницу призвал местные власти дополнительно включить в этот список российскую вакцину "Спутник V". Он заявил о своей готовности привиться ей. Однако префект департамента Приморские Альпы, в состав которого входит Ницца, Бернар Гонзалес отверг это предложение, заявив, что это не входит в программу региона.

Согласно расчетам властей, к лету 2021 года вакцину от коронавируса должны получить более 15 млн французов, что составляет более 20% населения страны.