Центр им. Гамалеи разрабатывает препараты для подавления устойчивости людей к антибиотикам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи разрабатывают лекарственные препараты, направленные на подавление устойчивости людей к различным антибиотикам. Об этом сообщил в субботу директор Центра Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Одна из самых, с моей точки зрения, интересных и замечательных разработок состоит в том, что, как мы знаем, одна из важнейших проблем - это антибиотикорезистентность. Во время пандемии, которая сейчас происходит, происходит гибель людей от того, что, находясь в стационарах, <...> они заражаются внутрибольничными инфекциями, которые все полностью антибиотикорезистентны. У нас уже в течение 10 последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые полностью устойчивы", - сказал он.

Гинцбург добавил, что на данный момент разработка находится на третьей стадии клинических испытаний. "Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности. Мы сейчас над этим успешно работаем. Надеюсь, если мы с вами встретимся через год, я вам что-нибудь конкретное расскажу", - сказал ученый.

Директор Центра им. Гамалеи также сообщил, что его коллеги, специалисты Института иммунологии, разрабатывают вакцину против аллергии на орехи.