Фальшивомонетчики стали чаще продавать поддельные деньги в интернете

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фальшивомонетчики стали чаще всего продавать поддельные денежные купюры через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД, в прошлом году в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. Всего в 2020 году было зафиксировано 18 тыс. 700 таких преступлений. Выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направлено более 1 тыс. уголовных дел.

В МВД РФ ранее сообщали, что самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков в прошлом году стали банкноты номиналом в 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр, предупреждали в министерстве.