Врачи рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса при соблюдении поста

Великий пост - самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - в этом году у верующих начинается в понедельник, 15 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 1 мая.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса при условии, что они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, а также не страдают хроническими заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС врачи-диетологи.

"Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, в том числе и белки, просто не животного, а растительного происхождения, в этом случае, если человек ничем не болеет, возможна вакцинация и на фоне поста", - рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

При этом перед строгим соблюдением требований поста с выраженным дефицитом тех или иных пищевых веществ, независимо от вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом, отметила специалист. По ее словам, в случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации. "Пост - это далеко не только про еду. Это ограничения в мыслях, действиях. Только один из вариантов проявлений поста - ограничение в еде. Но все-таки на первый план должно выходить наше мышление", - добавила она.

Такого же мнения придерживается врач-диетолог высшей категории Елена Чедия, которая отмечает, что во время соблюдения поста из-за исключения продуктов животного происхождения нарушается белковый обмен. "Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела", - пояснила врач.

А людям, перенесшим коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой формах, эксперты рекомендуют отказаться от соблюдения поста в этом году. "В целом коронавирусная инфекция заканчивается далеко не всегда у всех просто выздоровлением. Часто встречаются осложнения в том числе по заболеваниям желудочно-кишечного тракта", - рассказала Бурляева. Она обратила внимание, что при такого рода заболеваниях в целом важно придерживаться правильного питания, а в случае, например, обострения язвенной болезни желудка исключать белковые продукты категорически не рекомендуется.

Рекомендации по соблюдению поста

Бурляева также напомнила, что есть разные варианты соблюдения Великого поста - строгий и нестрогий. При этом в случае нестрогого исключаются лишь мясо-молочные продукты и человеку достаточно подобрать нужные блюда и учесть в них соотношение пищевых веществ так, чтобы рацион удовлетворял суточным потребностям организма в энергии, белке и незаменимых аминокислотах и при этом не был избыточен по углеводам и жирам. Если же человек предпочтет строго соблюдать пост, то есть полностью исключить продукты животного происхождения, ему обязательно нужно вводить в меню на ежедневной основе орехи и бобовые, один-два раза в день - крупы.

Диетолог отметила, что бобовые не могут в полной степени заменить белки животного происхождения, так как их аминокислотный состав более скудный. Помимо этого, у продуктов животного происхождения усвояемость белка - 80-90%, а у продуктов растительного происхождения - 40-60%. "Если пересчитать это на еду, то получится, что чтобы всю суточную потребность в аминокислотах удовлетворить, нужно съесть в три-четыре раза больший объем белкового продукта растительного происхождения", - сказала она.

"Условно, 300 г мяса в день покроют всю суточную потребность в белке. А для того, чтобы нам покрыть всю суточную потребность продуктами растительного происхождения, нам нужно съесть их почти 1 кг", - пояснила врач.

Специалисты рекомендовали также заменять продукты животного происхождения растительными аналогами. Например, молочный творог - творогом тофу, который приготовлен из сои. Постящиеся могут обратить внимание также на так называемые функциональные пищевые продукты с заданным химическим составом, где используются аминокислоты растительного происхождения. Это соевый протеин, который используется в спортивном питании и представлен, как правило, в виде напитков.

Бурляева рассказала, что планировать питание в пост лучше после консультации с врачом. Так, в ФИЦ питания и биотехнологии специально разработана программа для людей, которые планируют соблюдать пост. Она включает исследования диетологической направленности и разработку индивидуального рациона.

Противопоказания к посту

Диетолог напомнила, что в соответствии с рекомендациями служителей церкви дети до семи лет не постятся, а в младших возрастных группах особенно не показаны ограничения в питании. Взрослым же важно ориентироваться на свое состояние и при наличии каких либо заболеваний предварительно получить консультацию врача-специалиста. Чедия в свою очередь заметила, что люди в пожилом и старческом возрасте часто имеют ослабленное здоровье. Так, многие пожилые страдают хроническими заболеваниями, требующими соблюдения определенных диетологических рекомендаций, им следует воздержаться от поста. В то же время, если человек всю жизнь соблюдал пост, умеет его правильно организовать, и у него нет хронических заболеваний, он может придерживаться ограничений и в пожилом возрасте.

Руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин добавил, что Великий пост имеет и определенные послабления. Например, люди с плохим состоянием здоровья и дети не обязаны его придерживаться: "Многое зависит от состояния организма, но не должно быть какого-то фанатизма. С другой стороны, ничего страшного не произойдет, если человек на протяжении двух-четырех недель не будет употреблять мясо".

Батурин также отметил, что сейчас в целом существуют тенденции на снижение количества употребляемых продуктов животного происхождения в пользу растительных. "Здесь есть два аспекта. С одной стороны - снижение риска развития болезней, связанных с нарушениями питания. Это диабет, сердечно-сосудистые заболевания. С другой стороны - это экологическая нагрузка, так как производство мясных продуктов сопровождается значительными выбросами углекислого газа в атмосферу. Но этот вопрос неоднозначный. И следует понимать, что выбор зависит, в частности, от конкретной ситуации в стране", - сказал он.