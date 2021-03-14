В России свыше 8 тыс. населенных пунктов подвержены угрозе лесных пожаров

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лесные пожары могут угрожать более 8 тыс. населенных пунктов в России во время пожароопасного периода. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства, все они взяты на контроль.

"На контроле ведомства более 8 тыс. населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров", - сказал представитель министерства.

В МЧС уточнили, что начало пожароопасного сезона ожидается в обычные сроки - не ранее первой декады апреля. "При этом условия и сроки зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков", - пояснили в ведомстве.

МЧС уже проводит комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Специалисты министерства в рамках ежегодных сезонных профилактических операций "Особый противопожарный режим" и "Лето" проводят рейды по населенным пунктам, садоводческим товариществам, а также детским оздоровительным лагерям, которые граничат с лесными участками, патрулируют места массового отдыха населения. Также сотрудники МЧС принимают участие в межведомственных рейдовых осмотрах, контролируя очистку прилегающих к лесу территорий от сухостоя, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, и проверяют наличие минерализованных полос, отделяющих зеленые насаждения от частного сектора.