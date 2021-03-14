Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 1 млн

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 905. Всего в столице с начала пандемии выявили уже 1 000 394 заболевших, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 1 600 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 55 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 764 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 1 110 пациентов за сутки, за все время вылечились 920 388. В настоящее время в столице болеют 64 242 человека. Всего в столице за время пандемии заразились примерно 7,9% всего населения.