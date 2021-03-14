Johnson & Johnson поставит первую партию вакцины от коронавируса во Францию через месяц

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Johnson & Johnson намерена поставить первую партию своей вакцины против коронавируса во Францию в середине апреля. Об этом сообщил главный научный специалист компании Пол Стоффелс в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

"Мы ожидаем прибытия первой партии нашей вакцины в Европу и Францию в середине апреля, - отметил он. - К концу лета, как ожидается, мы выполним большую часть нашего соглашения с ЕС о поставке 200 млн доз вакцин".

В субботу премьер-министр страны Жан Кастекс в своем Twitter сообщил, что к настоящему моменту 5 млн французов уже прошли вакцинацию от коронавируса.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. В настоящее время прививки делаются лицам старше 75 лет, медикам и больным с хроническими недугами. Власти страны одобрили использование на территории республики четырех вакцин от коронавируса - американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также препарат британско-шведской компании AstraZeneca и вакцину компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

Согласно расчетам властей, к лету текущего года вакцину от коронавируса должны получить более 15 млн французов, что составляет более 20% населения страны.