В Москве продлили крупнейшую в России зимнюю выставку тюльпанов до 21 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выставка "Репетиция весны" в ботаническом саду "Аптекарский огород" на проспекте Мира в Москве продлится до 21 марта. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе сада.

"До 21 марта 2021 года в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" продлили "Репетицию весны" - крупнейшую в России зимнюю выставку тюльпанов и других весенних растений и самое популярное ежегодное событие. Около 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцвели на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что ежегодную "Репетицию весны" посетители любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые "переносят" посетителей в красочные Нидерланды.

"Репетиция весны" - это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие - на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя", - заключили в пресс-службе.