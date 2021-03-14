Болгария начнет летний туристический сезон с 1 мая

СОФИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Болгария планирует начать летний туристический сезон с 1 мая. Об этом в воскресенье в Facebook сообщила вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова.

"Уже в понедельник намерена утвердить противоэпидемические меры к новому туристическому сезону. Планируем открыть его раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии нам даст возможность соблюдать требования санитарных властей. Предстоят майские праздники, поэтому мы должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли", - сообщила вице-премьер.

Болгарский министр здравоохранения Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, намеревающихся посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора", который дает возможность посетить страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.