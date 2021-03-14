На Масленице в Сириусе провели "блинный" забег и съели около 1,5 тыс. блинов

СИРИУС /Федеральная территория/. 14 марта. /ТАСС/. "Блинный" забег в костюмах при участии 500 бегунов прошел в городском округе Сириус в ходе празднования Масленицы. Жители и гости федеральной территории съели около 1,5 тыс. блинов и выпили почти 300 л чая, сообщил заместитель руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин в воскресенье.

"В "блинном" забеге на Медальной площади приняли участие более 500 бегунов. Они преодолели три разные дистанции: на 500 м, 1 км и 5 км. Участники забега съели порядка 1,5 тыс. блинов и выпили около 300 л чая", - сказал Савин.

Самыми маленькими участниками забега стали годовалые мальчик и девочка, они приняли участие в дистанции на 500 м. Самая возрастная участница - женщина 80 лет.

"Самым креативным оказался бегун в костюме мускулистого льва", - добавил Савин.

Кроме того, вместе со своими хозяевами дистанции преодолевали их собаки.

По данным пресс-службы администрации Сириуса, в ходе празднования Масленицы также будут готовить блины на 3D-принтере. Предполагается, что с помощью современных технологий напечатают около 250 блинов, для них подготовлено около 10 кг теста. Кроме того, пройдут мастер-классы по плетению мандал, лепке глиняных птичек, художественному искусству.