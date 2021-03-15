Как поститься без вреда для здоровья

У православных христиан есть несколько постов, и у каждого — свои правила. Самые строгие — у Великого поста. На протяжении семи недель верующим рекомендовано воздерживаться от мяса, рыбы, молока и яиц, в некоторые дни этого периода предписывается есть только сырую пищу, а иногда от еды надо отказаться вообще.

Правила Рождественского чуть проще, хотя тоже строги. В этот период православные христиане должны воздерживаться от употребления мясных, молочных продуктов и яиц. Согласно мягкому уставу для мирян, по средам и пятницам нельзя есть рыбу, а в определенные дни нужно придерживаться сухоядения — приема пищи без растительного масла.

Пища во время любого поста должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд осуждается.

Мало кто из современных людей, живущих в миру, может себе позволить строго соблюдать все каноны. Как правило, священнослужители относятся к этому с пониманием, отмечая, что самое важное — воздержание духовное. Воцерковленные люди чаще всего постятся так, как их на то благословил конкретный священник.