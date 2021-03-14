Жители Ленобласти отметили Масленицу гуляниями и спортивными состязаниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жители многих городов Ленинградской области отметили Масленицу гуляниями, традиционными конкурсами и спортивными состязаниями. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня во многих городах Ленинградской области проходит праздник, который корнями уходит в историю, - Масленица. Праздник, когда мы ждем весны, ждем наступления светлых, хороших времен и изменений к лучшему. Мы прожили непростой год, год пандемии, и сейчас верим, что этот год уйдет с уходом зимы и заберет с собой наши проблемы", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко, который принял участие в праздничных мероприятиях во Всеволжске. Глава региона также поздравил жителей с еще одним христианским праздником - Прощенным воскресеньем.

Как уточнили в пресс-службе, во всех районах жители отмечают Масленицу с блинами и сжиганием чучела. В Приозерске зиму проводили спортивными состязаниями: участники подбрасывали вверх гири весом 25 кг и отжимали коромысло, на котором висело 10 кг сахара и муки с каждой стороны. В Подпорожье в Масленицу прошли лыжные гонки для желающих всех возрастов, акция получила название "День здоровья".

В Санкт-Петербурге одна из наиболее популярных площадок празднования Масленицы в эти выходные открылась в общественном пространстве "Никольские ряды". Как сообщается на странице площадки в Instagram, главным атрибутом праздника стали наряды гостей в русском стиле: мотивы русской сказки, яркие орнаменты, меха и вышивка. Помимо традиционных русских блинов, для гостей приготовили крепы и панкейки с различными начинками. В программе воскресного веселья - выступления артистов, акробатов, трюки с колесом сира и фаер-шоу.

Никольский рынок (Никольские ряды) - торговое здание, построенное в 1789 году на средства купцов. Сначала рынок получил название "Очаковский" - в честь взятия Очакова войсками Александра Суворова. В 1825 году Никольский рынок пострадал от пожара, но в короткие сроки был восстановлен. За годы существования на его территории находились торговые ряды и производственные объединения. В 1990-х годах прошлого века весь комплекс был признан аварийным. С 2013 года на территории Никольского рынка велась масштабная реконструкция, которая завершилась в 2018 году.