Доброволец из России Альберт Андиев умер от коронавируса в Белграде

БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Россиянин Альберт Ахсарбекович Андиев, уроженец Южной Осетии, знаменитый в Сербии доброволец, приехавший сражаться за эту страну в 1999 году, умер от коронавируса в госпитале Батайница под Белградом. Об этом сообщило в воскресенье издание "Вечерне новости".

Человек, который в сражениях в Косове и Метохии потерял глаз, был ранен в руку, не смог побороть вирус. После семи дней, проведенных в больнице, он умер, сообщила газета.

Альберт Андиев прибыл в Югославию добровольцем, воевал снайпером в 549-й мотобригаде, которая защищала сербско-албанскую границу. После войны доброволец остался на Балканах, женился, у него родился сын Лазарь. В последние годы доброволец принимал активное участие в деятельности ветеранских организаций.

На одном из торжественных концертов в память о защитниках Косова и Метохии Андиев сказал слова, которые приобрели популярность в Сербии: "Я не потерял глаз, я его там оставил. Даже когда все остальные причины исчезнут, у меня будет причина вернуться в святое Косово и Метохию и найти свой глаз".

Глава сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич сообщил ТАСС, что боевые товарищи Альберта Андиева организовали поминальную службу в его честь в церкви Святой Троицы в Горни-Адроваце (церковь, воздвигнутая на месте гибели в бою с турками в 1876 году русского добровольца полковника Н. Н. Раевского). "15 марта мы проведем поминальную службу и выразим свою благодарность нашему брату во Христе Альберту, сражавшемуся и раненому за сербский народ", - заявил Савич.

В память о добровольце Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде опубликовал в воскресенье на своей странице документальный фильм Евгения Баранова и Александра Замыслова "Край. Обреченные на изгнание", рассказывающий о трагедии Косова и Метохии, в том числе о судьбе Альберта Андиева.