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Лех Валенса лег в больницу на операцию, записав прощальное видеообращение

По информации газеты Super Express, экс-президенту Польши предстоит перенести операцию на сердце

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса записал прощальное видеобращение и разместил его в воскресенье в Facebook перед тем, как лечь в больницу на операцию на сердце.

"Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба", - сказал Валенса, сообщив о госпиализации. "Время покажет. Я готов к двум основным исходам, - добавил он. - Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу".

"Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства", - отметил бывший президент.

По информации газеты Super Express, Валенсе предстоит перенести операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Помимо этого, 78-летний политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.

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ПольшаВаленса, Лех
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