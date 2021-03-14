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Пандемия COVID-19

Тесты на коронавирус начнут продаваться во Франции со следующей недели

Как отметил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, проблемой является отслеживание контактов людей, чей тест даст положительный результат

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Французы со следующей недели смогут приобретать тесты для самостоятельного определения заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье в эфире телеканала BFM сообщил директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

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"На следующей неделе", - ответил он на вопрос о том, когда тесты поступят в продажу. При этом директор пояснил, что они будут продаваться не только в аптеках, но и в супермаркетах. "Это легко организовать", - добавил Саломон.

Однако, по его словам, проблемой является отслеживание контактов людей, чей тест даст положительный результат. Он подчеркнул, что в таком случае результат теста необходимо как-то обнародовать. "Будет настоящей проблемой, если мы не сможем предупредить [о положительном результате теста] людей, с которыми контактировал заразившийся", - добавил он.

Саломон также сообщил, что с начала эпидемии в стране было проведено 60 млн тестов на заражение коронавирусом.

Согласно данным властей на субботу, с начала эпидемии, продолжающейся во Франции уже двенадцать месяцев, зарегистрировано 4 045 319 случаев заражения коронавирусом, из них почти 30 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли 90 315 человек.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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