Руководство Словении провело траурную церемонию памяти жертв пандемии коронавируса

ЛЮБЛЯНА, 14 марта. /ТАСС/. Политическое руководство Словении и католический архиепископ Люблянский Станислав Зоре провели в воскресенье траурную церемонию памяти жертв пандемии коронавируса, приуроченную к годовщине первого летального исхода среди инфицированных пациентов на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Тяжелый год позади, каждый из нас кого-то потерял, все мы упустили что-то, - подчеркнул в своем выступлении словенский президент Борут Пахор. - Это особенное, необычное время постепенно уходит, давайте извлечем каждый для себя и все вместе ценные уроки из трудного для нас периода, чтобы наконец победить [пандемию коронавируса]".

В церемонии, прошедшей на люблянском мемориальном кладбище Жале, помимо главы государства, приняли участие премьер-министр Янез Янша и спикеры обеих палат словенского парламента Игор Зорчич и Алойз Ковшца. Архиепископ Зоре освятил вербу, совместно посаженную участниками траурного мероприятия в память о погибших из-за пандемии соотечественниках.

Всего с момента начала эпидемии в Словении выявили 200 371 инфицированного, из-за последствий заражения умерли 3 934 человека.