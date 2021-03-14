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Более 200 тыс. жителей Петербурга полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Всего в городе поставили прививки 306 878 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, которые завершили курс вакцинации от коронавируса, превысило 200 тыс. Об этом в воскресенье сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

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"Всего в Петербурге вакцинировано 306 878 человек. Из них 200 575 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в совете, за прошедшие сутки первично привито 1 696 человек, вторично - 5 193. За весь период в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 41 664 комплекта.

В совете также отметили, что, хотя вторая волна пандемии постепенно идет на спад, минимального уровня заболеваемости, который был в августе 2020 года после окончания первой волны, пока не зафиксировано.

По последним данным, в Петербурге выявили 380 585 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 328 427 человек, умерли 11 656. За последние сутки в городе выявили 937 случаев заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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