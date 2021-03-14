В Минприроды рассказали о выгодах присвоения статуса "биосферный" Лагонакскому полигону

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Статус "биосферный", присвоенный Лагонакскому полигону распоряжением правительства России, позволит властям Адыгеи развивать территорию, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Лагонакский биосферный полигон находится на части территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника (КГПБЗ), его площадь на землях особо охраняемых территорий и объектов в Майкопском районе Республики Адыгея составляет более 17,2 тыс. га. Распоряжение о присвоении полигону статуса "биосферный", подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Площадь территории Лагонакского полигона никак не изменится, как и площадь Кавказского заповедника. Он всегда там существовал, данное распоряжение меняет его статус. Статус биосферного полигона расширяет возможности по развитию территории, так как данный статус охраняемой территории лояльнее", - сказали в пресс-службе Минприроды.

Присвоение статуса "биосферный" было необходимо для развития в Адыгее экологического туризма и эколого-просветительской деятельности, физкультуры и спорта. Соблюдение на Лагонакском биосферном полигоне требований природоохранного законодательства и законодательства об экологической экспертизе возложено на главу республики Мурата Кумпилова. Региональные власти должны учитывать это при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона (ИПР). Такие программы разработаны для 10 субъектов страны с наиболее низкими социально-экономическими показателями, пояснили в пресс-службе ведомства.

"Природоохранный статус этих территорий, а также полная открытость (в прямом и переносном смыслах) любой деятельности, которая на них ведется, с неизбежностью повлечет и жесткий контроль. Соблюдение экологических норм и требований - это приоритет на данной территории", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Ранее сообщалось, власти Адыгеи планируют создать в Майкопском районе всесезонный экокурорт "Лагонаки", который призван стать еще одним драйвером развития не только туризма, но и всей экономики региона. В соответствии с проектом планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса, реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, а также обеспечение электроснабжения курорта. На презентации экокурорта в рамках совещания, которое состоялось на прошлой неделе в доме правительства республики по вопросам реализации ИПР Адыгеи с участием представителей Совета Федерации, было озвучено, что курорт планируется к запуску в 2023 году, его посещаемость составит 500 тыс. человек в год.