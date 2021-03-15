Центр "Вектор" планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует в 2021 году зарегистрировать новую вакцину от оспы, которая проходит клинические испытания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.

"Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в новой разработке "с помощью генной инженерии были "выключены" шесть опасных генов", что делает ее безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом. При этом новая вакцина "имеет оптимальную генетическую композицию для формирования иммунного ответа", подчеркнули в ведомстве.

Натуральная оспа - единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека был зафиксирован в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр "Вектор" и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).