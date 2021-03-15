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Пандемия COVID-19
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Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Использование препарата приостановили до 28 марта включительно
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Нидерланды приняли решение приостановить на две недели использование вакцины производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

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Ранее ряд других стран Европы, в том числе Дания, Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия, приостановил вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся.

"Основываясь на новой информации, Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований [случаев образования тромбов], - говорится в документе. - Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно".

Сама AstraZeneca ранее в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины.

До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать использование данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данным момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

Теги
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