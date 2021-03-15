Московская полиция предупредила о всплеске мошенничеств на сайтах с объявлениями о работе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московская полиция предупредила о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

"Существует большое количество сайтов с объявлениями о найме на работу, открытыми вакансиями, в том числе сайты бесплатных объявлений или группы в социальных сетях. Такие площадки зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мошенники обещают предоставить за вознаграждение заинтересованным в работе людям контакты прямого работодателя, но после того, как требуемая ими сумма поступает к ним на счет, перестают выходить на связь.

В связи с этим в полиции призвали жителей столицы, которые находятся в поиске работы и пользуются подобными сайтами, внимательно относиться ко всем представленным предложениям. "Кадровые и рекрутинговые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование", - отметили в полиции.

В то же время, как добавили в ведомстве, агентства получают вознаграждение за проделанную работу по подбору сотрудника от компании, с которой у агентства заключен соответствующий договор, а не от соискателя. "Сотрудничество с непроверенными организациями и частными лицами может обернуться потерей денег и невыполненными обещаниями "посредников". Будьте внимательны и всегда проверяйте информацию, полученную из неизвестных источников", - подчеркнули в полиции.