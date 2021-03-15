Чемпионат для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" открылся в Магаданской области

ТАСС, 15 марта. Соревнования IV регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" начались в понедельник в Магадане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"Чемпионат открыт <...> В нем примут участие 79 человек из пяти образовательных учреждений Магаданской области. Компетенции организованы с участием всех категорий: школьники, студенты и специалисты", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, в этом году участники будут соревноваться в 12 компетенциях: швея, столярное дело, ландшафтный дизайн, обработка текста, бисероплетение, художественное вышивание, слесарное дело, портной, вязание крючком, вязание спицами, мебельщик, сухое строительство и штукатурные работы. В работе чемпионата примут участие 69 экспертов, которые прошли специальную подготовку и имеют опыт по проведению соревнований в рамках конкурсов "Абилимпикс". Это представители работодателей и творческих объединений, мастера и преподаватели. Помощь в проведении чемпионата окажут около 20 волонтеров.

Конкурсные площадки организованы на базе трех образовательных организаций региона. Также запланировано проведение деловой программы чемпионата для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. На базе института развития образования и повышения квалификации педагогических кадров будет организована интерактивная выставка "Мир профессий - мир возможностей" для информирования родителей об условиях получения профессионального образования. Для педагогов пройдет круглый стол "Формирование у ребенка мотивации на профессиональное самоопределение: эффективные практики социализации и профориентации".

Состязания завершатся 19 марта. В этот же день будут объявлены имена победителей, которые смогут отправиться на национальный этап чемпионата в Москву.

В Магаданской области первые соревнования чемпионата "Абилимпикс" прошли в 2018 году по девяти компетенциям. Тогда в них приняли участие 49 человек. В прошлом году за победу боролись 95 человек в 13 компетенциях.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил особую важность работы автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Чемпионат "Абилимпикс" является одним из ее проектов и закреплен в мероприятиях нацпроекта "Образование". Он дает многим людям с инвалидностью мотивацию к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране должен был составить 784,5 млрд рублей. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.