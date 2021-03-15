Налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги предложили распространить на детей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги, которая распространяет его действие на несовершеннолетних граждан. Об этом в понедельник пишет "Парламентская газета" .

Поправка дает возможность налогоплательщику получить вычет, если на фитнес или в секции ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а также подопечные.

"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", - пояснил газете один из авторов поправки, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Правительственный законопроект предлагает дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.