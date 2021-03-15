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Синоптики рассказали, когда в регионы Центральной России придет весеннее тепло

В Гидрометцентре заявили, что температура повысится до 15-18 градусов через 1-1,5 месяца

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Весенняя погода с устойчивой температурой 15-18 градусов тепла может прийти в центр европейской части РФ через 1-1,5 месяца. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже - через месяц-полтора", - сообщил он.

Он пояснил, что через месяц-полтора температура повысится до 15-18 градусов тепла в центре европейской части страны. "Да, это замечательная погода, но придется подождать, ничего на поделаешь", - пояснил метеоролог.

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