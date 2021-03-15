Мэр Нью-Йорка заявил, что город потерял в пандемию больше людей, чем в двух войнах

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Число жертв пандемии нового коронавируса в Нью-Йорке составило более 30 тыс. человек и уже превысило общее количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана "Сэнди" и во время терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил мэр Билл де Блазио в воскресенье на церемонии, посвященной умершим от COVID-19.

"Главное - это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодняшний день более 30 тыс. человек, - сказал он. - Мы едва ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана "Сэнди" и 11 сентября 2011 года".

"Каждую семью каким-то образом затронуло это горе, эта боль. Но нью-йоркцы всегда вместе, и сегодня они собрались, чтобы показать свои любовь и поддержку. Вместе мы возродим город", - добавил де Блазио.

В воскресенье вечером у Бруклинского моста прошла траурная церемония, приуроченная к годовщине начала пандемии. Во время мероприятия на опоры моста транслировались фотографии умерших от заболевания, вызываемого коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения в мегаполисе достигает 651 025.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 534,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.