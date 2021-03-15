В СФ заявили, что новую редакцию КоАП могут опубликовать для обсуждения в апреле

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) практически готов и может быть опубликован для общественного обсуждения в апреле. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

"Проект КоАП РФ практически готов. Есть основания полагать, что уже в апреле может быть опубликован для первичного общественного обсуждения. Вполне вероятно, что одной из площадок такого обсуждения законопроекта станет официальный сайт Совета Федерации", - сказала Рукавишникова, которая принимает участие в подготовке новой редакции документа.

Она рассказала, что в соответствии с проектируемыми положениями нового КоАП РФ органы государственной власти и местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, Центральный банк РФ, казенные и бюджетные учреждения по общему правилу не подлежат административной ответственности.

"Это связано с особенностями статуса указанных органов и организаций, действующих только в рамках бюджетного финансирования. Оплата ими штрафов фактически является перераспределением бюджетных средств между уровнями и сегментами бюджетной системы Российской Федерации", - пояснила сенатор.

Кроме того, по ее словам, следует также учитывать, что большинство организаций социальной направленности (образовательные, медицинские, организации, осуществляющие обслуживание пожилых людей) являются бюджетными учреждениями и штрафная практика в конечном итоге негативно сказывается на качестве оказываемых бюджетными учреждениями услуг населению. "При этом от административного наказания не будут освобождены должностные лица органов власти и бюджетных организаций, что нацелено прежде всего на повышение их персональной ответственности за выполнение публичных полномочий и функций", - отметила Рукавишникова.

Она добавила, что в настоящее время проект КоАП предусматривает только два исключения из этого правила. "Указанные органы и организации будут привлекаться к ответственности как собственники транспортных средств в случае совершения правонарушений в области дорожного движения и на транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме средствами фото- или видеозаписи. Также административная ответственность для этих юридических лиц будет наступать за неисполнение содержащихся в судебном акте требований неимущественного характера в срок, установленный этим судебным актом, либо должностным лицом органов принудительного исполнения", - рассказала первый заместитель председателя комитета СФ по законодательству.

Она уточнила, что речь идет в том числе о неисполнении судебных актов, связанных с обеспечением промышленной или пожарной безопасности, капитального ремонта объекта капитального строительства или его ввода в эксплуатацию, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. "При этом юридическое лицо должно быть освобождено от ответственности, если в ходе производства по делу будет выяснено, что его должностными лицами были приняты все меры, направленные на выделение бюджетных средств для исполнения соответствующих обязанностей, но бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись", - заключила парламентарий.

О проекте КоАП

Первая редакция нового КоАП РФ была опубликована Минюстом в конце января 2020 года и подверглась критике парламентариев за предусмотренное кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности. В Госдуме тогда заявили, что в таком виде новый КоАП принят не будет.

В конце мая того же года Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов доработанный вариант проекта нового КоАП. Уточнялось, что он размещен для повторного публичного обсуждения. Однако документ до сих пор так и не был внесен в Госдуму, работа над документом продолжается до настоящего времени.