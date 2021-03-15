Опрос: более 60% школьников считают, что необходимо сохранить выбор между ГВЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 62% опрошенных российских школьников считают, что практику с выбором между государственным выпускным экзаменом (ГВЭ) и ЕГЭ нужно сохранить для одиннадцатиклассников в будущем. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела образовательная компания "MAXIMUM Education".

"62% опрошенных считают, что практику с выбором между ГВЭ и ЕГЭ для одиннадцатиклассников нужно сохранить и в будущем. Не согласны с этим 38% опрошенных выпускников. Если хочешь пойти в колледж или техникум, не обязательно идти в 10-й и 11-й класс", - говорится в материалах.

Почти каждый десятый опрошенный российский школьник, выбравший для сдачи ГВЭ, планирует в следующем году сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. 44% респондентов планируют после окончания школы поступать в техникум или колледж, 13% планируют сдать ЕГЭ в следующем году и поступить в вуз. Не определились со своим будущим 18% опрошенных выпускников, сдающих ГВЭ.

Отмечается, что 84% опрошенных знают, что такое ГВЭ. При этом 46% респондентов заявили, что им в школе еще ничего не рассказывали об этих экзаменах. 54% школьников отметили, что им уже рассказали о ГВЭ. Государственные выпускные экзамены будут сдавать 17% опрошенных, 83% опрошенных школьников не планируют этого делать.

В ходе опроса также выяснилось, что 40% школьников рассчитывают при подготовке к ГВЭ на помощь школьного учителя, 39% будут готовиться самостоятельно, используя сборники, соцсети, YouTube, 13% обратятся за помощью к репетиторам и 8% планируют готовиться на курсах. 72% опрошенных считают, что без репетиторов и курсов невозможно подготовиться к сдаче ЕГЭ на балл, необходимый для поступления в вуз на бюджет. 23% респондентов уверены, что в школе можно подготовиться к ЕГЭ на баллы, необходимые для поступления.

Об опросе и ЕГЭ

Опрос проведен 9-11 марта среди 1 тыс. одиннадцатиклассников со всех регионов России.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.