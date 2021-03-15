Опрос: почти 50% россиян уверены, что начальству надо сообщать лишь о критических ошибках

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почти половина россиян (49%) считает, что начальству нужно сообщать лишь о существенных ошибках в работе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За 10 лет россияне стали в два раза чаще утверждать, что руководство следует уведомлять обо всех ошибках, допущенных в работе: в 2011 году такой точки зрения придерживался 21%, сегодня - 44%. Впрочем, тех, кто считает, что сообщать начальству нужно лишь о существенных промахах, по-прежнему больше - 49%", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что если большинство молодежи до 24 лет придерживается позиции предельной честности (66%), то россияне старше 45 лет чаще всего говорят, что руководство следует уведомлять только о критически важных просчетах (56%).

По данным исследования, на практике же среди россиян поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках или лишь о наиболее существенных (по 41%). Молодежь до 24 лет чаще всего признается как в мелких, так и в масштабных промахах (55%). При этом старшее поколение предпочитает не беспокоить начальство несущественными просчетами (51%).

Исследование проводилось с 11 по 25 февраля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.