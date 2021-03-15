{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Профсоюзы работников банков в Индии объявили двухдневную забастовку

Как предупреждают своих клиентов многие банки, забастовка может сказаться на операциях по внесению и снятию наличных средств, оформлению чеков, выдаче кредитов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейшее в Индии объединение профсоюзов банковских работников, "Объединенный форум банковских союзов" (United Forum of Bank Unions, UFBU), объявило о начале в понедельник общенациональной забастовки, которая продлится с 15 по 16 марта. Как сообщает объединение на своей странице в "Твиттере", в забастовке могут принять участие до миллиона сотрудников банков по всей стране.

"Мы против приватизации банков государственного сектора и отступления от реформ банковской сферы", - говорится в заявлении UFBU. В это объединение входят девять банковских профсоюзов Индии, которые представляют сотрудников частных и государственных банков.

Участники протеста заявляют о недовольстве намерением правительства приватизировать два крупных государственных банка, а также выдвигают ряд других требований.

Как предупреждают своих клиентов многие банки, забастовка может сказаться на операциях по внесению и снятию наличных средств, оформлению чеков, выдаче кредитов. В понедельник и вторник также возможны перебои в работе банкоматов.

Теги
Индия
Рецепты Кремля, ФСО и монастырских поваров к Великому посту
15 марта у православных верующих начался самый строгий пост
Читать полностью