Профсоюзы работников банков в Индии объявили двухдневную забастовку

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейшее в Индии объединение профсоюзов банковских работников, "Объединенный форум банковских союзов" (United Forum of Bank Unions, UFBU), объявило о начале в понедельник общенациональной забастовки, которая продлится с 15 по 16 марта. Как сообщает объединение на своей странице в "Твиттере", в забастовке могут принять участие до миллиона сотрудников банков по всей стране.

"Мы против приватизации банков государственного сектора и отступления от реформ банковской сферы", - говорится в заявлении UFBU. В это объединение входят девять банковских профсоюзов Индии, которые представляют сотрудников частных и государственных банков.

Участники протеста заявляют о недовольстве намерением правительства приватизировать два крупных государственных банка, а также выдвигают ряд других требований.

Как предупреждают своих клиентов многие банки, забастовка может сказаться на операциях по внесению и снятию наличных средств, оформлению чеков, выдаче кредитов. В понедельник и вторник также возможны перебои в работе банкоматов.