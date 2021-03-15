В Малайзии заявили, что не намерены отказываться от вакцины AstraZeneca

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Малайзия намерена использовать препарат производства компании AstraZeneca в национальной программе вакцинации, несмотря на решение ряда стран приостановить его применение из-за побочных действий. Об этом пишет в понедельник газета New Straist Times со ссылкой на заявление министра здравоохранения Адхама Бабы.

"Правительство уверено в решении Национального агентства по регулированию фармацевтики сертифицировать вакцину AstraZeneca. Мы принимали в расчет ее эффективность, безопасность и качество при выдаче разрешения", - отметил глава ведомства. По его словам, "власти принимают все необходимые меры предосторожности и учитывают факторы, не позволяющие людям делать прививки".

Министр также подчеркнул, что правительство "продолжит регулярно информировать общественность о последних событиях, одновременно убеждая в необходимости программы вакцинации, заслуживающей доверие".

Правительство Малайзии закупило 6,4 млн доз этой вакцины, которая будет доставлена в течение нынешнего года.

Ранее ряд европейских стран временно прекратили использование AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в странах Европейского союза и Великобритании. До этого Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать использование данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данным момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.