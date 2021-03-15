Пострадавшие при крушении Ан-26 в Казахстане все еще находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Двое пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты в субботу по-прежнему находятся в отделении реанимации городской больницы, им сделали операции. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

"Пострадавшим проведены операции. Они находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое", - уточнили в пресс-службе управления.

Ранее в городской администрации информировали, что пострадавшие 1987 и 1996 годов рождения находятся в реанимации 4-й клинической больницы Алма-Аты. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, у одного ожоги тела второй и третьей степени.

13 марта самолет Ан-26 Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел крушение в районе аэропорта пункта назначения. Четыре человека погибли, двое пострадали. Правительство Казахстана для расследования авиационного происшествия сформировало экспертную комиссию из числа представителей КНБ, министерств обороны и внутренних дел. Ведутся работы по расшифровке данных бортового самописца самолета.