СМИ: в центральной Японии уничтожили 83 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Власти префектуры Тотиги в центральной части Японии уничтожили около 83 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Очаг заражения был обнаружен на минувших выходных на одной из ферм в городе Хага.

В конце января генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что с ноября 2020 года вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах Японии, этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны. В связи с этим местные власти уже уничтожили более 6,5 млн кур.