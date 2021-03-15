В Южной Корее ввели экстренные меры в связи с высокой концентрацией микропыли в воздухе

СЕУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Республика Корея ввела в столичном регионе и провинции Чхунчхон-Намдо экстренные меры по борьбе с опасной для здоровья мелкодисперсной пылью. Согласно распространенному в понедельник сообщению министерства экологии, уровень микропыли в данных регионах второй день подряд держится на угрожающем уровне.

Экстренные меры предусматривают запрет на эксплуатацию ряда типов транспортных средств, полную остановку работы 11 из 34 угольных электростанций в Инчхоне и провинции Чхунчхон-Намдо, также ограничение до 80% предельной мощности еще 23 электростанций. Другие предприятия, выбрасывающие в атмосферу мелкодисперсную пыль, должны сократить производство или продолжительность рабочего дня.

В 2019 году парламент Республики Корея принял восемь законопроектов, связанных с проблемой загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью. В частности, законодательно признан ущерб от воздействия микропыли, а сама проблема включена в категорию социальных бедствий наряду с войной, стихийными бедствиями, экономическим кризисом и массовой безработицей. Это значительно упрощает возможности для выделения дополнительного бюджета на решение данной проблемы.

Согласно данным последних исследований, частицы мелкодисперсной пыли PM2.5 крайне вредны для здоровья. Они накапливаются в организме, провоцируя со временем развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, рака легких. По мнению ученых, смог в Южной Корее в основном состоит из смеси выбросов промышленных предприятий соседнего Китая, корейских угольных теплостанций и автомобильных выхлопов.