Более 100 тыс. человек приняли участия в маршах против насилия над женщинами в Австралии

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Масштабные акции протеста против насилия в отношении женщин состоялись в понедельник в Австралии. Как рассказали ТАСС в оргкомитете, митинги March4Justice ("Марш за правосудие") собрали более 100 тыс. человек в 47 городах страны.

Тысячи людей собрались в Сиднее для того, чтобы принять участие в акции протеста против насилия в отношении женщин March4Justice. Одна из центральных улиц города - Джордж стрит - была перекрыта для движения транспорта, заполнившие ее участники митинга держали плакаты с надписями "Уже хватит", "Насилие и пренебрежение нужно остановить" и "Верьте женщинам".

Собравшиеся призывали к немедленным и решительным действиям для искоренения насилия по отношению к женщинам. "Мы слишком долго боролись за свои права в одиночку, но сегодня готовы объединиться со всеми неравнодушными к проблеме насилия и бороться вместе. Сейчас мы сделали первый шаг, но наша борьба за справедливость на нем не закончится", - сказала ТАСС организатор марша Жанин Хендри.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в митинге March4Justice, прошедшем в понедельник в центре Сиднея, приняли участие порядка 10 тыс. человек. Данных о правонарушениях в ходе акции не поступало. Организаторы мероприятия отмечают, что общее число участников маршей по всей стране превысило 100 тыс. человек. По данным вещательной корпорации ABC, наиболее масштабные акции прошли в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и столице страны Канберре.

Поводом для проведения акции March4Justice в Австралии стали недавние заявления нескольких женщин о насилии в здании федерального парламента страны. В одном из заявлений, не принятых полицией к расследованию из-за недостаточности оснований, содержались обвинения в адрес генерального прокурора страны Кристиана Портера. Еще три женщины обвинили в насилии бывшего сотрудника парламента, работавшего в аппарате правящей Либеральной партии Австралии. Эти заявления были широко растиражированы местными СМИ, однако в полицию с заявлением о насилии обратилась лишь одна пострадавшая.

Обсуждение многочисленных рассказов о недостойном поведении депутатов австралийского парламента вызвали в Австралии широкую полемику о безопасности женщин, культуре отношений на рабочих местах и необходимости борьбы с насилием. К акциям протеста, прошедшим во всех региональных центрах страны, присоединились депутаты местных парламентов и члены правительств, однако федеральный министр по делам женщин Марис Пейн, премьер-министр страны Скотт Моррисон и его заместитель Майкл Маккормак от участия в мероприятии отказались.