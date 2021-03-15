Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в некоторых регионах России в начале недели

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Усиление ветра до 16-28 м/с ожидается в Туве, Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской области, регионах Южного федерального округа (ЮФО). Сильный ветер станет проблемой для россиян на ближайшие два месяца, так как меняется так называемый циркуляционный режим, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все неблагоприятные события в ближайшие дни связаны с ветровым режимом. В Туве ожидаются метель, ветер 25-28 м/с, в Иркутской области - 16-24 м/с, в районе Забайкальского края, Бурятии - метель, сильный ветер 25-30 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, усиление ветра также прогнозируется в регионах ЮФО. На Черноморском побережье порывы ветра могут превышать 25 м/с.

"Это типичная ситуация, если говорить на бытовом уровне, то это борьба весеннего и зимнего режима. Меняется циркуляция, потому в течение и марта, и апреля очень часто будет такая ситуация", - пояснил метеоролог.