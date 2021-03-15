Киргизия и Россия договорились о создании совместной образовательной инфраструктуры

БИШКЕК, 15 марта. /ТАСС/. Министр образования и науки Киргизии Алмазбек Бейшеналиев и министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе состоявшейся в понедельник в Бишкеке встречи подписали протокол о создании совместной образовательной инфраструктуры на территории республики. Об этом сообщило киргизское Минобразования и науки.

"Министр образования и науки Кыргызстана и министр просвещения России подписали протокол переговоров о сотрудничестве в создании совместной образовательной инфраструктуры в Кыргызстане. На основании протокола министры утвердили совместный план первоочередных действий", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, план в том числе предусматривает разработку типового проекта строительства в Киргизии нескольких школ с русским языком обучения. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита президента республики Садыра Жапарова 24-25 февраля в Москву.

"Продолжится работа в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" по дальнейшему привлечению волонтеров из России в школы Кыргызстана. Кыргызстан берет на себя оплату за проезд (педагогов из РФ), жилье, коммунальные услуги, медицинскую страховку и обеспечит выплату единовременного пособия на обустройство", - заверило Минобразования и науки.

По его данным, во время встречи министров также обсуждались "другие форматы сотрудничества", в том числе организация курсов повышения квалификации для педагогов киргизских общеобразовательных школ по предметам естественно-научного и физико-математического направлении. А также по русскому языку "как второму в соответствующих вузах России как в дистанционном, так и в реальном режиме с выдачей сертификатов российского образца".

Помимо этого киргизская сторона предложила рассмотреть возможность реализации пилотного проекта "по прохождению педагогической практики лучшими выпускниками педагогических вузов Кыргызстана в школах России". Строительства в Бишкеке республиканского центра дополнительного образования и выразила заинтересованность в "увеличении количества бюджетных мест на педагогические специальности в вузах России".