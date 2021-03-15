Польша продлила запрет въезда в Шенген российскому журналисту Леониду Свиридову

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение продлить журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову запрет въезда в государства Шенгенской зоны на пять лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник адвокат Свиридова Ярослав Хелстовский.

"По просьбе моего клиента я направил официальный запрос в Управление по делам иностранцев [Польши]. В запросе мы просили сообщить, фигурирует ли мой клиент в базе данных иностранных граждан, которым по различным причинам закрыт въезд в Польшу. Официальный ответ был получен в письменном виде по почте", - сказал он.

По словам адвоката, из предоставленных документов следует, что въезд журналисту запрещен с формулировкой "угроза национальной безопасности". Распоряжение действует до декабря 2025 года.

Дело Свиридова

В конце 2014 года польский МИД по просьбе Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши отозвал журналистскую аккредитацию работавшего корреспондентом МИА "Россия сегодня" Свиридова. Через несколько дней журналист получил уведомление департамента по делам иностранцев Мазовецкого воеводства о начале процедуры лишения его постоянного вида на жительство - статуса резидента в ЕС.

В рамках этого процесса Свиридову позволили ознакомиться с двумя документами из материалов дела - запросом АВБ, в котором отмечается, что пребывание корреспондента на территории Польши "представляет действительную и серьезную угрозу национальной безопасности", и решением о том, что все документы дела засекречены. В конце 2015 года ему пришлось покинуть территорию страны. Тем временем процессы по его делу продолжались в разных судебных инстанциях.

В начале мая 2016 года власти Польши внесли Свиридова в список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики и других стран Шенгенской зоны до 2020 года. Согласно постановлению Управления по делам иностранцев Польши, "пребывание этого иностранца" на территории страны "противоречит интересам республики". Из-за этого запрета российский журналист не мог участвовать в заседаниях по своему делу и лично представлять свои интересы в суде.

Свиридов неоднократно оспаривал в польских судах лишение его права участвовать в заседаниях по своему делу, а также факт полного засекречивания материалов процесса. Однако эти попытки ни к чему не привели. Как неоднократно утверждал сам журналист, он намерен судиться с Польшей до конца. Сейчас его дело принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека.