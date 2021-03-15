В Роспотребнадзоре создали тест для определения количества коронавируса в биоматериале

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первый в России тест, с помощью которого можно определить количество коронавируса в мазке и сделать вывод о степени заразности инфицированного человека, создали сотрудники научной группы разработки новых методов диагностики острых респираторных заболеваний Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом "Известиям" рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ Светлана Яцышина.

"Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами - эффективность лечения", - сказала эксперт.

По ее словам, с помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.

Отмечается, что этот анализ важен не только для выявления заразившихся и их своевременной изоляции, но и для больных с признаками поражения легких. "Обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте в высокой концентрации коррелирует с более тяжелым течением заболевания и является неблагоприятным прогнозом. Наоборот, низкая концентрация РНК коронавируса или быстрое ее снижение является благоприятным признаком", - пояснила Яцышина.

Как пишет газета, разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.