Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с аккаунта телеканала "Крым-24" в Instagram

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc снять ограничения с Instagram-аккаунта телеканала "Крым-24". Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в Instagram", - говорится в сообщении.

В письме отмечается, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа, а также являются актом цензуры, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов в Instagram-аккаунте телеканала "Крым-24".