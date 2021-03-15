Новый медицинский отряд специального назначения создали при госпитале им. Бурденко

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новый медицинский отряд специального назначения создан при Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. Об этом сообщил в понедельник на совместном заседании комитетов Госдумы по охране здоровья и по обороне начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

"При главном госпитале [им.] Бурденко создан медицинский отряд специального назначения, девятый уже по счету, также на 100 койко-мест, который выполняет наиболее важные задачи при неблагоприятных условиях", - сказал Тришкин.

Он отметил, что в новом медицинском специальном отряде работают ведущие специалисты госпиталя им. Бурденко, готовые в круглосуточном режиме выдвинутся в любую точку нашей страны.

До настоящего времени в составе военно-медицинской службы было восемь медицинских отрядов специального назначения (МОСН), которые выполняли задачи в тяжелых условиях, в том числе и на территории Сирии и других иностранных государств, где требовалась помощь российских военных медиков.